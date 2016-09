L’immagine controversa di Madre Teresa

Madre Teresa di Calcutta è santa. In tanti ricordano le sue opere di carità, ma in troppi, riferendosi a pubblicazioni accusatorie sul suo operato, si accaniscono sui socialnetwork in commenti feroci come se fosse una delinquente . Viene spontaneo domandarsi come questo trattamento possa essere giustificato. Invidie o gelosie per una fama eccessiva? Forse. Ma probabilmente c’è qualcosa di più.

Madre Teresa ha lottato tutta la vita contro l’eutanasia ma anche contro l’aborto. Temi, soprattutto il secondo, intoccabili nella società occidentali e baluardo della cultura femminista prima e progressista poi. Questo può aver dato fastidio ad una certa classe di persone, ma non basta.

Le sue opere furono criticate dal partito nazionalista indù Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), infastidito dalle conversioni di chi si avvicinava a Maria Teresa. Il cristianesimo scombinava il meccanismo delle caste, le gerarchie a stratificazione sociale ereditario che caratterizza l’India. Le conversioni erano un pericolo per la principale forma di potere millenario di quel Paese. Forse per questo il partito di cui è presidente Sonia Gandhi, chiese a Bhagwat – leader dell’RSS – delle scuse formali, ma le critiche continuarono. All’eccesso di proselitismo si aggiunsero le accuse sulla gestione fraudolenta delle attività e trattamenti medici scadenti.

Nel 1994 il giornalista britannico Christopher Hitchens, noto per le sue posizioni da ateo, girò un documentario molto critico intitolato ‘Hell’s Angel’. Secondo Hitchens Maria Teresa: “Lodava la povertà, la malattia e la sofferenza come doni dall’alto, e diceva alle persone di accettare questi doni con gioia”. Un atteggiamento a dire il vero non molto diverso dagli insegnamenti di San Francesco e Gesù Cristo. Hitchens sosteneva anche che le cliniche erano “ospizi primitivi”, “posti dove la gente andava a morire”, dove le cure mediche erano “poche, quando non addirittura inesistenti”. In quegli anni Madre Teresa fece costruire Casa Kalighat per i morenti (o Nirmal Hriday, Casa dei “Puri di cuore”) che offriva ai malati incurabili rifiutati dagli ospedali un posto dove morire con dignità secondo i riti della propria fede. Il prototipo dei nostri hospice. Ma ancora, sempre nel 1994 la rivista scientifica britannica “The Lancet” pubblicò un articolo che contestava le terapie che venivano erogate nelle strutture legate a Madre Teresa, mentre uno studio canadese del 2013 sottolineò il suo metodo opinabile nella gestione dei malati e la controversa gestione economica.

Non furono molti gli attacchi politico-mediatici sferrati nel tempo all’operato di Madre Teresa, ma originarono da ambienti anglosassoni e fecero molto eco, o meglio i media britannici cercarono di diffondere al massimo gli aspetti chiave di queste pubblicazioni. Le istituzioni del Regno Unito non potevano accettare le denunce di Madre Teresa riguardanti le ingiustizie generate dall’imperialismo britannico e dallo sfruttamento occidentale delle multinazionali sulle popolazioni deboli. Specie se queste avvenivano nel subcontinente indiano: il centro imperiale britannico e facente ancora parte del commonwealth della Regina. Qualcosa doveva quindi essere fatto per screditare l’immagine delle missionarie della carità.

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu è nata nel 1910 a Skopje in Albania. Ha lasciato il lavoro tranquillo di insegnante in una scuola frequentata da alunni di ceto medio per impegnarsi dalla parte dei dannati della terra. Completò il suo il noviziato presso le suore lauretane a Darjeeling, ai piedi dell’Himalaya, dove imparò inglese e bengali e si impratichì come infermiera. Con carattere deciso e diretto ha dedicato tutta la sua esistenza ai “più poveri tra i poveri”, vivendo con loro e insieme a loro. E a loro ha destinato il suo operato e tutti i premi e i finanziamenti ricevuti, compreso il Nobel. Ma non solo, denunciò ad alta voce i crimini e le prevaricazioni dei poteri istituzionali verso i ceti sociali deboli.