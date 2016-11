Referendum in pillole: le modifiche per le Regioni

Il referendum di domenica 4 dicembre, come probabilmente la maggior parte degli italiani sa, ci chiama ad esprimerci sulla riforma della Costituzione promossa dal Governo. Sono diversi i punti in questione, ma per semplificare la trattazione e aiutarvi ad orientarvi tra le molte informazioni (e ahimè le molte bufale) presenti online oggi affronteremo solo le possibili modifiche che interessano le Regioni.

La parte di riforma che coinvolge le Regioni è la modifica del Titolo V della Costituzione, oltre alla modifica della composizione del Senato. Alla base della riforma vi è il superamento del bicameralismo perfetto che ha caratterizzato la Repubblica italiana sin dalla sua fondazione.

La riforma del Titolo V della Costituzione

La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e le Regioni tenendo conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale successiva alla riforma del 2001; non si tratta quindi di nuove norme, ma del recepimento di orientamenti e prassi già consolidati. Vengono razionalizzati i poteri del sistema regionale e locale.

Sparisce dall’articolo 117 della Costituzione il concetto di “competenza concorrente”, mentre si mantiene solamente il concetto di “competenza esclusiva” dello Stato aumentandone gli ambiti di intervento diretto. Inoltre lo Stato può esercitare la “Clausola di supremazia” che gli permette di intervenire su materie di competenza regionale per tutelare l’unità della Repubblica e l’interesse nazionale.

Viene posto rimedio all’enorme mole di contenziosi determinato dalla legislazione concorrente, che ha appesantito enormemente l’attività della Corte Costituzionale. Lo Stato diventa responsabile esclusivo di materie strategiche come:

il coordinamento della finanza pubblica;

le politiche attive del lavoro;

le infrastrutture;

le politiche energetiche;

l’ambiente.

Non vengono messe in discussione le prerogative delle Autonomie delineate nell’art. 5 della Costituzione.

Vengono introdotti indicatori di costi e fabbisogni standard per promuovere condizioni di efficienza per le funzioni pubbliche dei Comuni e delle Regioni.

Se al Referendum vince il SI, cosa cambia per le Regioni a Statuto Speciale?

Se dovesse passare la riforma costituzionale, ciò non implicherà la rinuncia alle autonomie. La riforma degli Statuti regionali è sempre stata prevista per legge in virtù della specialità stessa che sta dei territori coinvolti: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna.

La revisione, dunque, non è una novità di questa riforma costituzionale, ma è un procedimento previsto da tempo e che, per varie ragioni, era mai stata completato.

Cosa succederebbe, invece, per le Regioni ordinarie?

Sono molte le novità in questo senso, ma ciò che mi preme sottolineare è come la nuova composizione del Senato, dove sederanno Consiglieri regionali, possa aiutare le Regioni. I Consiglieri in Senato faranno gli interessi delle Regioni stesse. Inoltre, dal momento in cui il Senato avrà competenza nelle relazioni con l’Unione Europea, diventerà più semplice per gli enti locali portare all’attenzione di Bruxelles istanze rilevanti. Ogni Regione avrà un’opportunità in più di agire a livello europeo. Se oggi molte questioni come le quote latte restano bloccate a Roma, dal 5 dicembre si potrebbe invertire la rotta.

E se vince il NO?

Se il 4 dicembre prevarrà il No, la situazione resterà quella attuale: le competenze tra Stato e Regioni restano divide in “esclusive” e “concorrenti”. Questa seconda tipologia prevede che ambiti come l’istituzione della protezione civile, la tutela della salute, la tutela dei beni culturali e ambientali, la ricerca scientifica, l’energia e alcune norme che riguardano professioni e lavoro siano competenza delle Regioni sulla base di alcuni principi dettati comunque dallo Stato.







Massimiliano Fanni Canelles

twitter: @fannicanelles

sito: www.fannicanelles.it