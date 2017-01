Il Mito della curva gaussiana in Sanità

Una distribuzione di potenza, nota anche come “c oda lunga”, indica che i Professionisti non sono distribuiti normalmente. In questo modello statistico ci sono un piccolo numero di Professionisti ad alta performance, una vasta banda di Professionisti a buona performance e un numero inferiore di persone che hanno cattivi risultati.

Nella curva di potenza p iù Professionisti sono sotto la media, circa il 10, 15% dei Professionisti è al di sopra della media (spesso molto al di sopra della media), una grande popolazione Professionisti sono leggermente sotto la media, e solo un piccolo gruppo è ben al di sotto della media.



Quindi il concetto stesso di media diventa privo di significato.

Pensate a come i Professionisti lavorano, c i sono “ superstar” in ogni gruppo, alcuni Professionisti sanitari sono 10 volte più produttivi rispetto alla media.

Questi iper Professionisti sono persone che si desidera attrarre, trattenere e responsabilizzare; q ueste sono le persone che iniziano ricerche, sviluppano nuove metodologie, scrivono libri e articoli. Sono spesso dotati di una combinazione di abilità, passione, unita e energia.

Ma, in realtà, non v engono riconosciuti come tali.

Le aziende che capiscono questo modello si concentrano sulla collaborazione, sviluppo professionale, coaching.



E cco i motivi per cui i modelli attuali non funzionano” .

Nessun o vuol e essere valutato su una scala a sei punti, si crea una reazione disincentivante che non incoraggia le persone a migliorare,

G li iper Professionisti non sono incentivati, sono limitati se non combattuti,

L a maggior parte dei soldi va al centro della curva, verso i “mediocri statistici”, che non sono molto motivati a migliorare essendo già ripagati,

Personalmente credo che ognuno può essere un iperProfessionista quando le condizioni sono giuste.

Spetta alle aziende (Sanitarie) adottare benchmark diversi, lo stanno facendo in tutti i paesi occidentali; non è una scelta ormai, è una necessità.