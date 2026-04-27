Nel mondo dei videogiochi, “Game Over” è solitamente la fine del viaggio. Ma per un utente di Reddit noto come Lycerius, la fine è stata solo l’inizio di un incubo durato dieci anni. Mentre il mondo reale passava dal modem a 56k alla fibra ottica, la sua partita a Civilization II rimaneva bloccata in un loop distopico che ha affascinato sociologi, strateghi e appassionati di fantascienza.

Quella che era iniziata come una normale partita nel 2002, portata avanti da Lycerius quasi per sfida personale e curiosità privata, si è trasformata, dopo dieci anni di sessioni solitarie, in una simulazione agghiacciante del futuro dell’umanità.

A causa delle decine di guerre nucleari combattute tra le ultime tre superpotenze rimaste, Celti, Vichinghi e Americani, il riscaldamento globale nel gioco è diventato irreversibile. Le calotte polari si sono sciolte oltre venti volte, trasformando i continenti in un arcipelago di paludi radioattive. Ogni spazio coltivabile è sparito, sommerso dagli oceani o avvelenato dalle scorie.

L’aspetto più affascinante (e inquietante) della partita di Lycerius è l’inevitabilità politica. In questo scenario di scarsità estrema, la democrazia è diventata un lusso impossibile. Per sopravvivere, il giocatore è stato costretto a mantenere il Comunismo per millenni. In questo regime, ogni singola risorsa economica è destinata alla produzione militare o alla bonifica dei terreni. La libertà individuale è stata sacrificata sull’altare della sopravvivenza biologica.

Il conflitto, soprannominato “The Eternal War”, è diventato un perfetto esempio di stallo strategico. Le tre nazioni erano così tecnologicamente avanzate e così fortificate che nessuna poteva prevalere. Le città erano protette da sistemi SDI (scudi spaziali) che rendevano i missili nucleari quasi inutili in attacco, ma necessari per la deterrenza. La popolazione viveva in uno stato di carestia perenne, con la sola missione di costruire ferrovie per spostare carri armati sul fronte.

Quando nel 2012 Lycerius pubblicò il suo racconto su Reddit, quello che era un passatempo ossessivo divenne improvvisamente un caso di studio collettivo. Fu in quel momento che il mondo si accorse che un semplice software degli anni ’90 aveva involontariamente predetto uno stallo post-apocalittico. Ciò porto alla nascitadi un movimento spontaneo: “Save the World”. Migliaia di giocatori scaricarono il file di salvataggio di Lycerius per tentare l’impossibile: porre fine alla guerra eterna.

Ci vollero settimane di tentativi coordinati prima che un utente, sfruttando falle microscopiche nell’IA e una gestione quasi chirurgica dei convogli marittimi, riuscisse finalmente a sconfiggere le potenze rivali e a riportare la pace in quel mondo martoriato.

La “Guerra Eterna” di Lycerius non è solo una curiosità per nerd. È una parabola sulla fragilità dei sistemi e sulla capacità degli algoritmi di generare narrazioni emergenti. Ci ricorda che, senza una gestione oculata delle risorse e della diplomazia, l’unico risultato possibile della crescita infinita in un mondo finito è, paradossalmente, l’immobilità totale.

In un’epoca di cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche, il 3991 di Civilization II suona meno come un bug di un vecchio software e più come un monito digitale che non possiamo permetterci di ignorare.