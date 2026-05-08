Overshoot Day Italia: 123 giorni per esaurire un anno di Terra

Il 3 maggio è scaduto il “credito ecologico” italiano. Da quel giorno il Paese vive in debito con il pianeta. Ma chi paga davvero il conto? Un calendario ambientale che parla di disuguaglianze, prima ancora che di clima.

Domenica 3 maggio, ultima coda del weekend lungo del Primo Maggio. I cortei sindacali per la festa dei lavoratori del venerdì erano ormai cronaca archiviata, le strade tornavano lentamente al traffico ordinario, le previsioni del tempo confermavano un maggio più piovoso del solito al Nord e nel Centro Italia. In quello stesso giorno, però, un altro calendario — ben meno mediatico di quello atmosferico — segnava una soglia silenziosa: il Country Overshoot Day italiano. Tradotto: dal 4 maggio in avanti, l’Italia vive in debito con la Terra. Tutto ciò che il Paese consumerà nei restanti otto mesi dell’anno, in termini di risorse rinnovabili, sarà preso a prestito dalle generazioni future e dalle biocapacità altrui.

L’Overshoot Day è il giorno dell’anno in cui un Paese — o l’umanità intera — ha esaurito le risorse naturali che gli ecosistemi locali sono in grado di rigenerare in dodici mesi, con un peggioramento di 3 giorni rispetto al 2025. A calcolarlo è il Global Footprint Network, incrociando la domanda di biocapacità (cibo, fibre, legname, suolo costruito, anidride carbonica assorbita da foreste e oceani) con l’offerta disponibile. Per l’Italia, nel 2026, il bilancio chiude dopo 123 giorni: se l’intera umanità vivesse come noi, servirebbero quasi tre Terre per soddisfarne i bisogni.

I numeri aiutano a dare corpo all’astrazione. ISPRA continua a registrare un avanzamento netto del consumo di suolo, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico. L’Osservatorio Waste Watcher segnala quantità significative di spreco alimentare domestico ogni settimana — uno spreco che è anche acqua, energia e suolo gettati nel cestino, oltre che denaro sottratto al bilancio familiare. I dati ISTAT confermano consumi privati superiori alla media europea nei settori più energivori, dal riscaldamento al trasporto: voci che pesano in modo particolare sui nuclei a reddito medio-basso, dove le bollette di luce, gas e carburante arrivano a erodere quote consistenti dell’entrata mensile, generando quel fenomeno che da qualche anno chiamiamo “povertà energetica”. Sommati, questi indicatori spiegano perché il nostro calendario ecologico scada a inizio maggio, mentre per altri Paesi dell’Unione si arriva a giugno o luglio.

Ma c’è una domanda che i bollettini ambientali raramente pongono: chi paga davvero il debito? L’idea che “consumiamo tutti” e che “siamo tutti responsabili del clima” è un’astrazione comoda. Le evidenze dell’IPCC e i rapporti di Oxfam dicono il contrario: il 10% più ricco della popolazione mondiale produce circa la metà delle emissioni globali, mentre il 50% più povero è responsabile di una quota minima ed è proprio quello che subisce per primo siccità, ondate di calore, alluvioni, perdita di raccolti. La crisi ecologica non è un livellatore universale: amplifica disuguaglianze già esistenti.

In Italia il quadro si traduce su scala domestica. Il Mezzogiorno, statisticamente meno responsabile delle emissioni storiche del Paese, è la macroarea che oggi paga di più in termini di stress idrico, spopolamento delle aree interne, costi sanitari del caldo. Le periferie urbane, a parità di reddito, contano meno alberi, meno trasporto pubblico e più isole di calore dei quartieri benestanti — con un impatto diretto sulla salute degli anziani e dei bambini asmatici, e sulle bollette estive delle famiglie costrette a difendersi con un condizionatore. I lavoratori più esposti — braccianti, edili, rider, raccoglitori, addetti alla logistica — non hanno la possibilità di delegare allo smart working la gestione di un’estate a quaranta gradi: per loro l’Overshoot Day non è una metafora, è il calendario concreto in cui si decide se tornare a casa la sera, e in quali condizioni di salute.

A livello istituzionale, il Programma LIFE dell’Unione europea — di cui il Ministero dell’Ambiente sta presentando in queste settimane gli Info Days nazionali 2026 — mette sul piatto finanziamenti significativi per la transizione ecologica e l’energia pulita. È un’opportunità reale per enti pubblici, ONG e organizzazioni della società civile. Resta però lo zoccolo duro: senza politiche redistributive, senza una tassazione coerente delle emissioni dei consumi di lusso, senza investimenti strutturali in trasporto pubblico, edilizia sociale e rigenerazione urbana, ogni Overshoot Day arriverà un giorno prima del precedente.

Il debito ecologico, come ogni debito, ha sempre un creditore. Nel caso italiano, il creditore non è l’astratto “pianeta”: sono le generazioni che erediteranno un Paese più caldo, più povero d’acqua, con meno capacità di nutrirsi da sé. Sono le famiglie che già oggi tagliano sulla spesa alimentare per pagare bollette in costante aumento. Sono i territori interni e meridionali che pagano in salute e in lavoro ciò che altrove si consuma in comodità. Sono i lavoratori più esposti, quelli che non possono permettersi di “spostare” la propria giornata al fresco di un ufficio climatizzato.

Per questo il 4 maggio non è solo una notizia per ambientalisti ma è soprattutto una scadenza politica. Il modo in cui il Paese deciderà di rispondere — riducendo davvero impronta e consumi, oppure scaricando il costo della transizione sui più fragili — dirà molto più sulla nostra idea di giustizia che sulla nostra idea di natura.