Torna Politicamente scorretto

con

“Articolo 3. Non c’è libertà senza uguaglianza”

Anche quest’anno si svolgerà la rassegna curata da Carlo Lucarelli, alla sua XIX edizione a Casalecchio di Reno dal 27 al 30 novembre,i un susseguirsi di figure di rilievo a livello nazionale, podcast di discussione, workshop di giornalismo e presentazione di libri daranno al Festival l’occasione di sottolineare l’importanza della giustizia, della solidarietà e legalità.

Quest’anno il tema di fondo è l’articolo 3 della costituzione italiana che sancisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, soprattutto della parità di genere.

L’impegno costante ad analizzare argomenti importanti per la nostra società quali le mafie, la corruzione e la criminalità.

Un occasione sia per le persone di rilievo, che per i giornalisti e gli addetti ai lavori per educare i cittadini alla legalità e mostrare il loro impegno ed il loro lavoro sul territorio Bolognese. La cultura alla legalità non solo come rispetto delle leggi, cultura all’eguaglianza e alla non discriminazione.

La rassegna avrà la diretta sulle pagine Facebook e sul canale Youtube di alcune manifestazioni.

Il Festival si aprirà mercoledì 27 novembre con “Freevola- confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione”, con il tema del giudizio e dell’accettazione di sè. Prodotto da Trento spettacoli con il sostegno di Potenziali Evocati Multimediali, a cura ATER fondazione.

Attenzione verso l’antimafia femminile, Maria Chindamo, imprenditrice vittima di ‘ndrangata, la presentazione del libro del professore Luca Gulisano “Cesare Terranova. Giudice Onorevole”, una ricerca documentaria e le testimonianze dei parenti del magistrato, ucciso il 25 settembre 1979 insieme al maresciallo Lenin Mancuso, progetti in collaborazione con Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzione.

Continuerà con dibattiti sul futuro delle biblioteche, un workshop di giornalismo dal titolo “Raccontare l’overtourism ed i suoi impatti a livello sociale, economico e criminale” realizzato da Libera Bologna,Ordine dei Giornalisti e Fondazione Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna. Partendo da casi riguardanti la città analizza il fenomeno dell’overtourism, un fenomeno ampio e sfaccettato che ha impatto anche a livello criminale e sociale.

Il workshop sarà aperto al pubblico ed ai giornalisti e suddiviso in due parti:

“Bologna città del cibo, tra criminalità e sfruttamento”, e “Gli effetti dell’overtourism sul diritto di abitare”.

Sabato 30 novembre Carlo Lucarelli presso la Casa della Conoscenza ritorna con il suo appuntamento “La letteratura indaga i gialli della politica” e approfondirà temi sociali come il carcere minorile, l’inclusione delle minoranze ed il terrorismo degli anni di piombo. Verranno presentati i libri di alcune autrici, come quello Morena Pedriali Errani “Prima che chiudiate gli occhi”, una storia ambientata nel ventennio fascista dove una ragazza decide di unirsi alla lotta partigiana per difendere il suo popolo, sperando di far finire la guerra.

La conclusione della manifestazione con “50 anni dalla strage di Piazza della Loggia. Lucarelli dialogherà con giornalisti ed autori di rilievo come l’avvocato Andrea Speranzoni, dell’associazione tra i familiari delle vittime del 2 agosto 1980, Paolo Lambertini vice presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime del 2 agosto 1980, Benedetta Tobagi, giornalista e scrittrice, promotrice del progetto della Casa della memoria di Milano, Paolo Biondani(in collegamento), giornalista d’inchiesta e autore del libro “La ragazza di Gladio ed altre storie nere.

Per iscrizione al workshop per i giornalisti www.formazionegiornalisti.it (max 70 posti),

per il pubblico per email a info@politicamentescorretto.org (max 30 posti)