Barcellona, come spiegare il terrorismo islamista

Ieri almeno 14 persone sono state uccise e 100 ferite alla strada più popolare di Barcellona, in quello che la polizia ha confermato era un attacco terroristico. Un furgone ha zig-zagato per cercare di colpire più persone possibile lungo l’area pedonale. Cittadini di diversi 24 paesi sono stati uccisi e feriti. Fino ad ora sono stati arrestati una persona di nazionalità marocchina e un cittadino spagnolo di Melilla, un’enclave spagnola sulla costa nord dell’Africa che vicina al Marocco. Successivamente nella notte, la Catalogna subisce un secondo attacco. Cinque sospetti terroristi sono stati uccisi dalla polizia nella città costiera spagnola di Cambrils, a circa 120 chilometri a sud di Barcellona. Sette civili e un agente di polizia sono stati feriti durante l’azione. I terroristi stavano trasportando cinture esplosive (false) e avevano intenzione di colpire la folla con il loro veicolo in maniera simile all’assalto di Barcellona. Gli eventi drammatici si sono ulteriormente complicati quando la polizia ha rivelato che tutto poteva essere collegato ad un’esplosione in una casa avvenuta mercoledì in una terza città catalana. ISIS ha rivendicato la responsabilità degli attacchi.

Solidarietà a Barcellona da tutto il mondo

Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha detto che l’atrocità di Barcellona era un attacco jihadista. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lo ha condannato. “Gli Stati Uniti condannano l’attacco terrestre a Barcellona, ​​Spagna, e faranno tutto ciò che è necessario per aiutare”, su Twitter scrive Donald Trump. Il presidente francese Emmanuel Macron anche lui su Twitter: “Tutti i miei pensieri e solidarietà dalla Francia per le vittime del tragico attacco a Barcellona. Rimaniamo uniti e determinati. “Il primo ministro britannico Theresa ha dichiarato:” Il Regno Unito è in piedi con la Spagna contro il terrorismo “.

Spagna come obiettivo

In Spagna, 636 jihadisti sono stati arrestati a seguito degli attacchi ferroviari alla stazione di Madrid nel marzo 2004. Al Qaeda e lo Stato islamico hanno una diffusa e penetrante rete di propaganda. Hanno reclutato diversi jihadisti per combattere in Siria e in Iraq. Un recente studio dell’Istituto Elcano ha scoperto che 150 jihadisti arrestati in Spagna negli ultimi quattro anni sono stati legati allo Stato islamico ad Al Qaeda. L’attacco terroristico era nell’aria. Il rischio si evidenziava anche dai recenti arresti di jihadisti marocchini in Spagna, una cella islamica operante a Palma di Maiorca, Madrid, Gran Bretagna e Germania. La Spagna è da tempo un obiettivo e viene considerato un alleato americano nella lotta contro il terrorismo. Inoltre questi territori sono anche considerati da parte delle comunità arabe come facenti parte della loro storia. Andalo è il nome che gli arabi hanno dato ai territori della Spagna, del Portogallo e della Francia occupati dai conquistatori musulmani dal 711 al 1492.

L’Europa come obiettivo

Il terrorismo fai-da-te sarà difficile da sradicare: è facile da fare, difficile da prevedere e si richiede e si rivendica con facilità. L’Europa ne fornisce molti esempi. Gli attacchi terroristici con autovetture sono stati più volte realizzati per uccidere i cittadini europei. Luglio 2016, Nizza, il tunisino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, uccide, investendo, 86 persone, i feriti sono oltre 450. Dicembre 2016, Berlino, Anis Amri, tunisino, lancia un camion sul mercato di Natale, uccide 12 persone e ne ferisce altri 50. Marzo 2017 e giugno 2017, attacco al London Bridge: con un furgone sono stati investiti i passanti, uccidendo otto persone e 48 sono rimaste ferite. Per lungo tempo dovremo combattere questo flagello, probabilmente anche dopo la sconfitta dello Stato Islamico in Siria. Allora dobbiamo domandarci: quali strategie sono disponibili per affrontare il terrorismo internazionale, incluso il terrorismo islamico?

I terroristi vogliono creare un Europa costantemente sotto attacco, spaventata e militarizzata e non ci rendiamo conto che l’humus che ha dato origine a tutto questo continua ad essere vivo e fiorente. Il loro obiettivo è distruggere la nostra unità e di portare ai partiti populisti al potere in modo che l’Europa venga smembrata per acquisire singoli poteri islamici nelle varie aree dell’Unione. Il nazionalismo, l’estremismo e la segregazione possono trovare terreni fertili nelle attuali condizioni, ma rendono il popolo europeo più frammentato, debole e alla mercé di coloro che assediano il nostro continente. Senza neppure comprenderlo, stiamo facendo il gioco degli strateghi dello Stato islamico e di Al-Qaida, dittatori del Medio Oriente.

Ma chi è la regia di tutto questo? Nella sua relazione annuale, l’USCIRF (Commissione degli Stati Uniti sulla libertà religiosa internazionale) esprime preoccupazione per il fatto che il regime saudita investe denaro all’estero per diffondere l’interpretazione più estrema dell’Islam nel maggior numero di stati esteri. L’islam wahabita, originato in Arabia Saudita e diffusosi nei vari paesi del Medio Oriente, sta amplificando l’intolleranza religiosa delle popolazioni arabe verso chi non segue la dottrina radicale islamica. In una relazione dell’USCIRF si legge come l’estremismo wahabita saudita ispiri violenza e terrorismo. Lo Stato islamico, Al Qaeda, ma ancor più le fazioni radicali islamiche del wahabismo, ricche e ormai pienamente sostenute nel Medio Oriente sunnita, hanno molti seguaci nel popolo arabo.

Sono quindi totalmente inutili le dichiarazioni dei capi di Stato che vengono proclamate ad ogni strage in territorio europeo. Dobbiamo colpire ed arginare le radici ideologiche del fondamentalismo wahabita. I paesi occidentali devono mettere da parte gli interessi commerciali, energetici e petroliferi che hanno con le monarchie del Golfo. Devono unire gli sforzi nei forum internazionali per avviare le discussioni al fine di concludere un accordo globale e completo per condannare pubblicamente e bandire l’estremismo wahabita in favore invece di un islam moderato.