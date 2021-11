Il nuovo rinascimento saudita

Recentemente, il noto programma giornalistico d’inchiesta ‘’Report’’ ha incentrato la propria

attenzione sulle consulenze e i convegni tenuti dal senatore Matteo Renzi in Arabia Saudita, le quali

sono state oggetto di critiche sia per gli ingenti compensi ottenuti dal leader di Italia Viva, sia per il

ruolo assunto dal Paese medio-orientale nella tutela dei diritti umani, spesso messo in dubbio dal

coinvolgimento in alcuni omicidi sospetti, come quello del giornalista Jamal Khashoggi nel 2019.



Attualmente il PIL dell’Arabia Saudita è in enorme crescita rispetto ai primi anni ’90, superando

quello della Svezia e Belgio.

Tale situazione, però, nasconde alcuni problemi, come quelli relativi all’organizzazione politica.

L’Arabia Saudita, infatti, è di fatto una monarchia assoluta, in cui esiste una netta distinzione tra le

persone comuni, i funzionari della Casa Reale e la Famiglia Reale, legati alla casata Sa’ud, che

consta di circa 15 mila persone.

Inoltre, alla morte del primo re il trono è passato al figlio Sa’ud, mentre i sovrani successivi sono

stati selezionati tra i vari fratelli, portando a regnare individui con un tasso anzianità crescente.



L’attuale regnante, il re Salman, con età di 85 anni e asceso al trono nel 2015, aveva deciso di

scegliere come proprio successore il figlio Mohammad bin Salman, conosciuto in Occidente come

colui il quale ha promosso una serie di iniziative e di riforme considerate progressiste per gli

standard sauditi: ha permesso alle donne di guidare, ha tolto la polizia religiosa e ha cercato di

modernizzare il Regno per creare dei nuovi Rinascimenti, oltre ad aver acquistato la squadra della

Premier League inglese, il Newcastle, e investendo in impresa in Europa, conquistando la

gratitudine di una parte del popolo, la fascia dei più giovani, mentre risulta essere meno apprezzato

da parte della vecchia guardia.



Ciò che non viene raccontato, però, è che queste riforme, portate avanti da bin Salman, fanno parte

di una battaglia finalizzata a rompere uno status quo presente nel paese, all’interno del quale è

presente la divisione dei poteri: la Corte Reale, in mano alla casata Sa’ud, detiene il controllo del

potere politico e riceve la benedizione divina da parte dei Wuahhabiti, i quali possono, invece,

continuare ad esercitare il potere religioso.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, lo scopo di tali provvedimenti è quello di accentrare tutte le

funzioni nelle mani del sovrano e indebolire il potere religioso.



Accanto al principe ereditario, un ruolo particolare viene rivestito da Saad Al-Jabri, ex poliziotto e

uno dei punti di riferimento dell’intelligence saudita sotto il potere del re Abdallah, diventato il

braccio destro di Bin Nayef, fratello di Salman e reale erede al trono della casata Sa’ud, per

scappare via dal paese per chiedere asilo politico in Canada nel 2017.

Al-Jabri avrebbe deciso, infatti, di raccontare la sua storia per salvare i suoi due figli, chiusi in

carcere, facendo emergere che bin Salman, nella sua opera di modernizzazione del paese, avesse

fatto catturare e torturare i familiari delle persone fuggite alle sue purghe per potere farle rientrare in

patria.



Le autorità americane hanno confermato che, nel Febbraio del 2018, 6 persone erano state fermate

perché sospettate di aver voluto agire per punire delle persone residenti sul territorio canadese,

immediatamente rimpatriandole.

Nell’intervista del broadcast ”60 minutes”, Al-Jabri descrive bin Salman come un uomo crudele,

sociopatico e che era giunto all’attenzione dei servizi segreti perchè sospettato di aver tentato di

avvelenare il precedente re al fine di favorire l’ascesa al trono di suo padre Salman.

Le dichiarazioni dell’ex poliziotto non sono state le uniche a denunciare le azioni del principe ed

evidenziano come l’Arabia Saudita sia un paese che mostra notevoli perplessità circa il reale

rispetto dei diritti umani.