Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Spett.le cliente, La informo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La scrivente Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali/commerciali/informativi con Lei in corso entrerà/è in possesso di dati acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi, dati qualificati come personali dalla legge.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: I dati vengono raccolti e trattati per registrare il cliente ed attivare nei suoi confronti il servizio informativo richiesto nonchè per ogni altra eventuale e successiva esigenza contrattuale/commerciale nonchè per ottemperare ai conseguenti obblighi legali e contrattuali nonchè per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali ed anche ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto. I dati da Lei forniti saranno utilizzati, anche per l’invio periodico di documentazione/informazioni commerciali/indagini statistiche relative alle attività praticate dalla Società intestata e dai suoi partner.

In qualunque momento Lei comunque potrà opporsi al suddetto trattamento comunicandolo direttamente alla Società intestataria. Per una più efficace modifica/cancellazione del trattamento in questione, si consiglia di usare un metodo di comunicazione tracciabile (ad esempio: raccomandata A.R., posta elettronica certificata, ecc.).

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali/informativi e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali/informativi medesimi.

Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.

Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere eventualmente comunicati in Italia a:

• professionisti e consulenti

Per le medesime finalità, le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili e soggetti esterni potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti:

• Ufficio amministrativo;

• Ufficio legale;

• Ufficio Contabilità;

• Fornitori di beni e servizi, che svolgono attività per nostro conto;

• Incaricati.

La suddetta comunicazione verrà effettuata nei limiti strettamente necessari all’espletamento della richiesta da Lei avanzata nonchè all’espletamento del conseguente rapporto contrattuale e/o per meri scopi contabili/fiscali utilizzando tutte le accortezze previste dalla Legge al fine di garantire la Sua privacy.

Di tale diffusione/comunicazione, su Sua richiesta, Lei comunque sarà tenuta a conoscenza verbalmente o per iscritto.

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente, nei limiti di cui sopra, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonchè per le finalità indicate nella presente informativa.

Terminato il rapporto in essere/riscontrata la Sua richiesta di informazioni, i relativi files o dati esistenti sui mezzi informatici verranno automaticamente salvati su un database ed utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali/pubblicitarie/statistiche.

I dati in forma cartacea verranno custoditi per il tempo minimo eventualmente richiesto dalla legge e successivamente distrutti.

Titolare del Trattamento dei Dati: Socialnews

Direttore: Massimiliano Fanni Canelles Editore @uxilia Onlus

Aut. Trib. Trieste n. 1089 del 20/07/2004 – ROC Aut.Ministero Comunicazioni n. 13449

alla quale potrà rivolgersi per ogni chiarimento e/o comunicazione.

Qualora lo richiedesse Le verrà prontamente comunicato l’incaricato/gli incaricati nominato/i del trattamento dei Suoi dati personali.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Informativa sui cookie

Informativa sui cookie ai sensi degli art. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), del Provvedimento Generale del Garante Privacy dell’8 maggio 2014. Per rendere più comoda la navigazione dell’utente in questo sito sito, informiamo che utilizziamo i cookie.

I cookie sono dei piccoli file di testo che vengono depositati a livello locale sul computer o dispositivo mobile dell’utente al fine di immagazzinare informazioni sulla base della sua navigazione in internet.

Queste informazioni permettono di personalizzare la navigazione sui siti: ad esempio permettono di memorizzare le sue scelte, come la lingua, la valuta, i criteri di ricerca preferiti e quindi facilitano la visita successiva al sito.

Molto spesso sono necessari per il normale funzionamento di un sito, come anche per accedere ad aree riservate e compilare un modulo.

Ci sono diversi tipi di cookie in base alla funzione, alla durata e a chi li ha inseriti in un sito web. Di seguito elenchiamo quelli che sono utilizzati da questo sito:

Cookie tecnici che non richiedono consenso:

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.

Cookie analitici:

raccolgono informazioni in forma aggregata, come numero degli utenti e modalità di utilizzo del sito.

Cookie di profilazione:

sono utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

Questo sito non utilizza cookie a scopi pubblicitari o che memorizzano dati a scopi di marketing e profilazione.

Cookie di servizi di terze parti:

permettono di gestire e migliorare i servizi offerti. I cookie di terze parti sono impostati da un sito differente da quello che l’utente sta visitando e possono essere ad esempio le icone dei social network.

In questo sito l’utente potrebbe trovare cookies di:

Google Analytics > www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it

Google Adwords > www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Facebook > www.facebook.com/help/cookies/

Twitter > twitter.com/privacy?lang=it

Google+ > www.google.com/intl/it/policies/privacy/

YouTube > www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines&gl=IT

Dailymotion > http://www.dailymotion.com/legal/cookiespolicy

Pinterest > about.pinterest.com/it/privacy-policy

Flickr > www.flickr.com/help/privacy-policy

Vimeo > https://vimeo.com/privacy

Linkdin > www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Paypal > https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full

Questo sito non ha alcun accesso o controllo ai cookies di terze parti e a questo proposito declina ogni responsabilità. L’utente è invitato a prendere visione della privacy dei siti terzi cui accede tramite questo sito per conoscere le loro condizioni riguardanti il trattamento dati.

L’utente può disabilitare i cookies attraverso le specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi usati per la navigazione del sito oppure mediante la modifica delle impostazioni nell’uso dei cookie dei soggetti terzi. Disabilitazione dei cookie mediante browser: Dalle impostazioni del tuo browser (es. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, ecc.) potrai decidere quali cookie ricevere e quali no, puoi impostare quasi tutti i browser in modo da bloccare l’installazione dei cookie.

In genere le modalità per queste impostazioni, che possono cambiare a seconda del browser utilizzato, si trovano nella sezione di gestione della Privacy del browser.

Se desideri invece avere informazioni dettagliate che ti guidino passo per passo alla selezione dei cookie visita:

http://www.aboutcookies.org o http://www.allaboutcookies.org.

Se un utente blocca o cancella un cookie, potrebbe non essere in grado di utilizzare il sito o visualizzarne alcune parti.