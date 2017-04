Il nuovo Impero Ottomano

Recep Tayyip Erdogan, l’attuale presidente della Turchia, inizia la carriera politica negli anni ’70, fonda il partito Adalet ve Kalkınma Partisi (Akp)di ispirazione islamico sunnita e ricopre il ruolo di sindaco di Istanbul. Nel 1998 viene arrestato per incitamento all’odio religioso. Nel 2003 diventa primo ministro fino al 2014 quando viene eletto presidente della Turchia. Nel 2015 Erdogan perde la maggioranza alla camera e nel 2016 un tentato golpe lo spinge all’epurazione delle opposizioni con l’arresto di 43mila persone, il licenziamento di oltre 136mila dipendenti pubbilci: magistrati, docenti, poliziotti e militari.

Domenica, giorno della Pasqua cristiana, Erdogan chiederà al popolo di autorizzarlo a forti poteri esecutivi. l referendum serve ad approvare una riforma costituzionale che prevede il passaggio dal sistema parlamentare a quello presidenziale. I 18 nuovi articoli non hanno alcun paragone con qualsiasi principio costituzionale conosciuto, ma hanno molto in comune con le dittature islamiche del medio oriente. I punti principali della riforma comportano l’abolizione del primo ministro, la possibilità per il presidente di nominare e licenziare i ministri senza consultazione parlamentare, di nominare direttamente quattro dei tredici giudici dell’alta corte, di nominare i vertici dell’esercito e dei servizisegreti, i rettori delle università e i vertici di istituzioni del potere giudiziario.

Ma non solo, “la nuova costituzione deve essere religiosa”, lo ha dichiarato mesi fa presidente del Parlamento turco, Ismail Kahraman. “Nella Carta non dovrebbe esserci spazio per la laicità”. Sì, perchè oggi la Costituzione turca prevede ancora la libertà di religione e di coscienza. Ma nella patria di Costantino che portò l’impero romano al cristianesimo, l’Islam è la religione professata da oltre il 99% della popolazione.

Si, in ogni caso il percorso della Turchia ormai si proietta verso un estremismo religioso e politico, l’Akp è del resto una filiazione del Fratelli musulmani. I gruppi islamici-conservatori facenti parte dell’ala sunnita pretendono sempre più distanza dall’occidente, a prescindere dal risultato del referendum.

I sondaggi dicono che il “sì” alla nuova costituzione avrebbero tra il 51% ed il 52% anche se è possibile che le persone intervistate non si siano sentite libere di dire il loro reale pensiero in una situazione ormai già molto vicino alla dittatura. Gli osservatori esterni evidenziano che il tempo concesso dalla televisione pubblica e dai media ai sostenitori del “no” è stato infinitamente minore rispetto a quello ottenuto dal partito Akp. E’ da consderare che nell’indice della libertà di stampa, stilato nel 2016 da Reporter sans frontieres, la Turchia oggi si colloca al 151° posto su 180 Paesi analizzati.

L’opposizione al presidente è formata dal Partito Popolare Repubblicano (CHP), il più antico partito politico della Turchia, rimasto solo dopo che il fronte del “no” ha subito numerose limitazioni con gli arresti dei leader e di molti deputati del Partito democratico dei popoli (Hdp). Ben 55 su 59 parlamentari sono accusati di “terrorismo” e di legami al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), organizzazione paramilitare illegale.

Purtroppo non possiamo dimenticarci che la Turchia è partner della NATO dal 1952, bisogna ora domandarci quale sarà l‘impatto del referendum sul ruolo della Turchia come alleato militare, anche e soprattutto in considerazione dei rapporti con la Russia e con i gruppi religiosi e politici degli stati arabi islamici. Di certo è che i turchi non vogliono più essere considerati solo un ponte con l’Occidente, ma e molto probabilmente il loro presidente vuole tornare ad essere, come al tempo dell’impero ottomano, «il centro del mondo».