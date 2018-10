Una conversazione su Twitter con un Brexiter

By Andrew Katz

@andrewjskatz



ho appena avuto una lunga conversazione su Twitter con un Brexiter. Era educato e civile, ma era piuttosto inorridito dal mio suggerimento che il referendum fosse una domanda troppo complessa da sottoporre all’elettorato. Questo è controintuitivo per molte persone, e voglio esporre il mio ragionamento.

L’assunto di partenza sembra essere che i referendum sono la forma più pura di democrazia e, in quanto tale, ogni suggerimento, che ad esempio dovrebbero essere regolati o messi in discussione, è un anatema. Non c’è una base costituzionale per questa visione, e per una buona ragione.

Il punto della nostra democrazia rappresentativa è che i parlamentari sono in grado di prendere le decisioni complesse meglio di noi, perché hanno risorse e informazioni a disposizione che noi non abbiamo, e sono pagate per avere il tempo di esaminare e dibattere correttamente le questioni. E tutto questo è nel contesto del loro dovere prioritario (sopra se stessi, al di sopra del partito e anche al di sopra dei loro collegi elettorali) agire nel migliore interesse del paese nel suo insieme.

Dire in modo efficace “la gente ha deciso e devo seguire la sua decisione” è un’abrogazione di tale responsabilità. Non è permesso ai parlamentari delegare i loro poteri decisionali, ma questo è esattamente ciò che hanno fatto. (C’è una frase nel Diritto che lo indica: “delegatus non potest delegare”: un delegato non ha il potere di delegare ulteriormente.)

Che l’elettorato sia un cattivo organo decisionale in queste circostanze non aiuta.

Il referendum è stato, ovviamente, consultivo, ed è per questo che le protezioni e le garanzie che ti aspetteresti non sono state messe in atto. E gli elettori non hanno l’obbligo di agire nel migliore interesse di nessuno, quindi seguire ciecamente il risultato non significa protezione per molte persone: espatriati senza diritti, bambini, persone extra UE27 senza diritti civili che hanno fatto la loro casa qui e anche coloro che hanno votato per rimanere. Quindi perché la questione non dovrebbe essere stata posta all’elettorato in primo luogo?

Per prima cosa, “Sì” e “No” sono estremamente asimmetrici in queste circostanze. Restare significa mantenere una direzione di viaggio che capiamo, anche se non ci piace. Non ci sono argomenti credibili sul fatto che l’UE sta per implodere (specialmente dal momento che non siamo nella zona euro), e puoi sensibilmente estrapolare dall’effetto dei nostri anni di appartenenza e dall’esperienza di altri paesi dell’UE, per vedere che forse è non così grande, ma non è poi così male.

Andarsene è una questione completamente diversa.

Diamo un’occhiata ai 700 trattati che perderemo immediatamente il giorno della Brexit. Ora, logicamente, se la domanda del referendum fosse stata “dovremo ritirarci unilateralmente dai 700 trattati nel marzo 2019?”, La gente l’avrebbe considerata un matto. Come mai qualcuno, anche esperti di tinte in lana, sarà in grado di rispondere a questa domanda in modo sensato? Ma quella domanda era, in sostanza, parte della domanda realmente posta nel referendum, insieme a innumerevoli altri, allo stesso modo complessi.

Quindi è abbastanza chiaro che, anche se credi nella democrazia basata sul referendum, ci sono domande che non dovrebbero essere poste all’elettorato. Ecco perché paesi sensibili come l’Irlanda e la Svizzera hanno procedure per testare e valutare le domande.

Ma il nostro referendum era consultivo. Pertanto, il Parlamento dovrebbe tenerne conto e attribuirgli la (seria) considerazione che merita, tenendo conto degli interessi del paese nel suo complesso (compresi quelli senza diritti di voto) e tenendo conto che è stato viziato da frodi.

Ed è quello che stanno fallendo. Non mi considero anti-democratico: sottolineo che il referendum stesso era anti-democratico e il suo innalzamento ad un atto totemico (qualcuno lo ha chiamato “reificazione”) è stato il fulcro di questo disastro.

Questa non è una supplica speciale. Questo non è un sofisma. Questo è ciò che credo sinceramente. E quando tutta questa merda sarà finita, dovremo dare un’occhiata al nostro assetto costituzionale per assicurarci che questo genere di cose non possa accadere di nuovo.

Grazie per aver ascoltato. Ho dovuto togliermelo dal petto …

Andrew Katz

Also published on Medium.