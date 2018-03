Net Dossier: come sta internet? Digital Inclusion

Tutti meritano pari opportunità di accedere a Internet e utilizzarlo per migliorare la propria vita e società.

La forza di Internet aperta è la capacità dei suoi utenti di plasmare il Web stesso e la società nella forma. Come la società, Internet si rafforza con ogni nuova voce.

Ma ci sono molti ostacoli che impediscono che la piena diversità del mondo venga riflessa online. Più della metà del mondo è ancora senza Internet, e anche le persone che hanno accesso possono essere limitate da fattori quali costi elevati, connessioni inaffidabili o censura.

Anche la lingua è un ostacolo, dal momento che il contenuto Web è prevalentemente in inglese.

Ci sono altri modi in cui la tecnologia è distorta per riflettere i pregiudizi inconsci dei loro creatori grazie a anni di disattenzione verso la diversità. Prendiamo ad esempio come gli algoritmi possano perpetuare gli stereotipi razziali nella pubblicità mirata, o come lingue come Hindi, Urdu e Bangla siano difficili da scrivere su una tastiera di un computer standard.

Pro:

Oggi oltre tre miliardi di persone sono online. Ora ci sono più utenti di Internet nelle economie emergenti che nelle economie sviluppate, che è un grande passo verso l’aumento della diversità delle voci online. Vale la pena festeggiare. I telefoni cellulari hanno messo Internet alla portata di giovani, donne e zone rurali che mai.

L’accesso universale a Internet nei Paesi meno sviluppati entro il 2020 è uno dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Innumerevoli politiche dovranno cambiare per ottenere miliardi di persone online in tre anni, ma il fatto che l’accesso a Internet ora si registri ampiamente come cruciale per lo sviluppo, o come diritto umano in alcuni contesti, è il progresso.

L’enciclopedia online gratuita, in crowdsourcing, Wikipedia continua ad essere una fonte di conoscenza gratuita per un totale di 16 miliardi di pagine visualizzate al mese in 284 lingue.

Le tecnologie dinamiche e le comunità di hub di innovazione nei paesi in via di sviluppo si stanno espandendo per sviluppare servizi online e aziende che soddisfano le esigenze locali.

Contro:

Nonostante i grandi progressi nell’adozione di Internet in tutto il mondo, l’accesso non è distribuito. Le persone che vivono in paesi più ricchi hanno un accesso molto maggiore, ed è ben documentato che l’adozione di Internet è più lenta per le donne che per gli uomini in quasi tutte le parti del mondo. La mancanza di competenze e la consapevolezza del motivo per cui Internet è preziosa è uno dei motivi principali per cui le persone non vanno online.

Nel peggiore dei casi, Internet può rafforzare e esacerbare le iniquità, le divisioni e le pratiche discriminatorie esistenti e persino introdurre nuove minacce. Le molestie online sono una piaga in crescita. Le donne in particolare sono obiettivi su una vasta gamma di piattaforme, così come le minoranze ovunque. Ciò porta inevitabilmente alla sfiducia e alla ritirata dal Web, che a sua volta riduce la diversità online e nuoce alla salute di Internet in generale.

Diversi governi hanno il grilletto facile sulla censura di Internet. Nel 2016 ci sono stati 51 arresti volontari di Internet in 18 paesi, secondo AccessNow.

Prognosi:

Gli ostacoli nel rendere Internet accessibile e accogliente per tutti sono numerosi e non saranno superati dall’attesa. Mentre sempre più persone arrivano online, abbiamo bisogno che le aziende, i governi e la società civile lavorino insieme per sviluppare politiche a banda larga migliori e nuovi modelli di business per un accesso equo.

Abbiamo anche bisogno di nuove pratiche e incentivi per la creazione e la visibilità di contenuti locali e dei modi in cui gli utenti possono giocare un ruolo più forte nel contribuire al Web, in qualsiasi lingua, formato o supporto che sia più rilevante a livello locale.

E in risposta ai troll, ai bot ed ai nemici che minano online il rispettoso discorso civile, abbiamo bisogno di una combinazione di azione comunitaria e soluzioni tecnologiche. L’odio, il razzismo e il bigottismo possono essere battuti online almeno così come offline.

L’obiettivo dell’inclusione digitale presuppone che l’essere connessi sia positivo. Tutti abbiamo la responsabilità di garantire che questo sia vero per tutti.

Claudio Torbinio

