Net Dossier: come sta internet? Open Innovation.

“Aperto” significa che chiunque può pubblicare o inventare online senza chiedere il permesso e che le tecnologie utilizzate per eseguire il Web sono trasparenti e comprensibili.

Gran parte della bontà che scaturisce da Internet è dovuta al fatto che si tratta di un sistema aperto: gratuito per chiunque, ovunque, per imparare e costruire.

La grande domanda ora è: l’apertura di Internet durerà o cesserà? Le minacce alle policy in aree come il copyright si stanno moltiplicando. E le nuove tecnologie, come il machine learning o l’Internet of Things (IoT), non sono basate sullo stesso modello di standard aperti del World Wide Web. Tante grandi invenzioni continuano a uscire da garage, scantinati, ma c’è il rischio che l’apertura a cui siamo abituati possa diminuire nel tempo.

Cosa sta succedendo quindi di sano è di malato?

È salutare che chiunque possa creare un sito Web e che tutti i siti siano trattati allo stesso modo da Internet. Più di 1,1 miliardi di siti web.

Crescono le pratiche creative di condivisione, remix, repost e inoltro di contenuti online. L’organizzazione open source per le licenze di copyright Creative Commons stima che ci siano ora 1 miliardo di opere con licenza CC che incoraggiano il riutilizzo, inclusi testi, foto e musica.

Gli ideali aperti di Internet si stanno facendo strada in nuovi posti: dalla gestione delle organizzazioni alla creazione di movimenti e alla gestione dei governi.

Sempre più informazioni pubbliche su budget e statistiche vengono condivise online in formati aperti, anche in paesi in cui la libertà di parola è limitata. Molti governi locali e nazionali, compresi India, Regno Unito e Stati Uniti, ora dispongono di politiche software open source per ridurre i costi e facilitare il riutilizzo del software tra i reparti. Il software open source costituisce una parte importante degli elementi costitutivi del Web (software come Linux e Apache funziona sulla maggior parte dei server Internet del mondo) e una parte fondamentale della tecnologia come Google, Facebook e Amazon, fino ad arrivare a CMS come WordPress , Drupal o Joomla.

Ma è malsano, se Internet deve costantemente schivare i proiettili, sia nei singoli paesi che a livello internazionale. In Europa da quest’anno, il Web è alla mercé dei legislatori che stanno considerando se il collegamento a articoli di notizie senza permesso deve essere una violazione del copyright.

Alcune leggi sul copyright sono semplicemente obsolete per la vita digitale di oggi. Altre sono create in diretto contrasto con gli ideali aperti. Proprietà intellettuale negoziate a porte chiuse come parte degli accordi commerciali internazionali, come The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) possono avere effetti negativi sulla trasparenza, privacy e standard di dati in tutto il mondo.

Nella loro battaglia contro la pirateria online, i maggiori editori e titolari di diritti di film, libri e musica in Europa e negli Stati Uniti utilizzano il software Digital Rights Management (DRM) per limitare le capacità delle persone per copiare o modificare i materiali protetti da copyright nei browser Web. Purtroppo, il DRM è un sistema chiuso che potrebbe avere vulnerabilità di sicurezza, e può restringere la libertà di fare uso legittimo dei contenuti che si acquista, ad esempio la visualizzazione sul dispositivo scelto.

Sei un innovatore? Attento ai “troll dei brevetti”. Queste sono società che fanno causa a imprese legittime per somme scandalose basate su brevetti dubbi. Soprattutto negli Stati Uniti, in Europa e in Russia colpiscono la paura dei produttori di tecnologia e software. Cessando le guerre dei brevetti e cercando una riforma, potremmo aiutare più innovazioni a prosperare piuttosto che ostacolare il loro sviluppo.

Prognosi

L’innovazione aperta su Internet è minacciata da cattive politiche, dalla svalutazione di standard comuni e dalla frammentazione di Internet.

Miliardi di nuovi dispositivi si connettono a Internet in case, città, spazi pubblici e privati, ma il software proprietario di solito ha la priorità rispetto agli standard aperti e all’interoperabilità, portando alla frammentazione, ai maggiori costi di sviluppo e ai rischi per la sicurezza dell’Internet of Things.

Dobbiamo promuovere pratiche, trasparenza e standard open source per tutte le nuove tecnologie Internet, tra cui la realtà virtuale, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per garantire che funzionino correttamente sul Web.

Abbiamo bisogno di più persone, governi e aziende per sviluppare l’apertura dei loro pensieri e nelle loro pratiche, o lo vedremo gradualmente erodere.

Prossimo capitolo del Dossier: Digital inclusion

