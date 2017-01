QS World University Rankings: il MIT è la migliore Università al mondo, migliorano le italiane

Dominano, come previsto, Stati Uniti e Inghilterra nella classifica delle migliori università al mondo stilata annualmente dal QS World University Rankings.

Ben 86 gli atenei USA che rientrano tra gli 800 mondiali premiati, confermando l’eccellenza americana con undici università nelle prime venti posizioni, nonostante 64 di queste siano in discesa. In risalita invece le università asiatiche – 62 in tutto – che registrano il 70% di miglioramenti. La migliore tra le orientali è la National University of Singapore al 24esimo posto.

Ancora una volta, confermando il trend dell’anno passato, è il Massachusetts Institute of Technology a guidare il ranking, seguono Harvard e l’Inglese Cambridge.

Buoni risultati per le Università Italiane che piazzano 26 Atenei nella classifica, molte in ascesa, e con 4 new entry rispetto al 2012. In cima alla classifica nazionale è l’Università di Bologna al 188esimo posto scavalcando 6 posizioni, a seguire La Sapienza di Roma al 196esimo e il Politecnico di Milano al 230esimo.

E proprio il Politecnico della capitale lombarda ottiene un eccellente piazzamento nell’area disciplinare dell’Engineering and Technology scavalcando 20 posizioni e collocandosi in una onorata 28esima posizione, prima italiana ad entrare nella top 30 mondiale.

Ottimi risultati anche per la Bocconi, che nell’area Social Sciences and Management si colloca al nono posto in Europa e al 29esimo nel mondo.

Nonostante i buoni risultati conseguiti delle Università Italiane, c’è ancora molta strada da fare per contrastare i problemi che innegabilmente affliggono il mondo accademico, tra cervelli in fuga, tasse troppo alte, problemi strutturali, precariato e tagli con cui ogni giorno si trovano a combattere docenti, ricercatori e studenti italiani.

Approfondimenti:

QS World University Rankings 2013: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013

di “Cervelli in Fuga” si è parlato nel numero di gennaio 2013 di Social News:http://www.socialnews.it/wp-content/uploads/2013/SocialNews_Gennaio2013.pdf

di Michela Arnò