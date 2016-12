Caro direttore, io non voto.

Gentile Direttore, mi permetta di dirglielo: non voto, continuo a non

votare, non votando da tempo immemore.

Anche in quest’ultima udienza popolare, sia che vinca il “sì” sia che

vinca il “no” il Problema Maximo rimane immutato: dei tre poteri

dello Stato, uno soltanto sarà ancora democratico (il Potere

Legislativo, perché concesso pro tempore) mentre Potere

Amministrativo e Potere Giudiziario rimarranno tiranni, perché

assegnati a vita.

Fintanto che i pubblici “impieghi” (in realtà POTERI PUBBLICI di

primissimo grado) verranno concessi a vita ad una minoranza,

fidelizzata e disposta a tutto pur di conservare impiego, potere e

reddito, fintanto che Potere Amministrativo e Potere Giudiziario

rimarranno nelle mani di carrieristi, secondo l’uso fascista, a noi

cittadini, meri esseri umani potrà essere imposto il peggio che vorrà

qualsiasi governante. Senza che sia stata prima creata quella

compagine pubblica liberamente critica (perché in mano a cittadini

preparati che volentieri tornano ad essere persone comuni alla fine

di un mandato temporaneo) la società rimarrà una porcheria.

Non mi aspetto certo che lei, professionista com’è, possa dir mai al

suo pubblico la verità: che l’Italia non è mai divenuta democratica

se non nel solo apice legislativo, rimanendo invece la sottostante

montagna dello Stato nelle mani dei carrieristi, dei tiranni dunque.

Ma può essere che divenga infine di moda parlar di tutto questo. Ed

allora salvi sul suo PC il sito riportato in fondo, perché si troverà

fortemente avvantaggiato rispetto agli altri suoi colleghi

professionisti.

Signora/e, fintanto che non si farà la MIA riforma, fintanto che

l’Impiego Pubblico non sarà dato pro tempore (come dev’essere in

democrazia) mai nulla cambierà. O ci decidiamo a licenziare in tronco

ogni assunto a vita nel Pubblico Impiego o tanto vale lasciare

l’Italia, l’Europa, il mondo in balia di loro stessi.

Perché sia col “sì” che col “no” noi singoli esseri umani

continueremo a contar meno di nulla. In verità anche grazie a lei,

grazie a tutti i professionisti che tacciono di questo.

Danilo D’Antonio