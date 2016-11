“Non potevamo permetterci i Giochi a Roma. Le priorità sono altre.”

Il caposaldo di una realtà che funziona deve essere la scuola primaria. Per questo abbiamo proposto di inserire fin dalla prima età scolare gli insegnanti di educazione fisica (laureati in Scienze motorie e Isef ), al fine di garantire un reale contributo alla crescita motoria dei più piccoli, proprio in quella fase maggiormente sensibili allo sviluppo

delle abilità motorie.

L’attività fisico-motoria in età evolutiva è di rilevante importanza per la salute, la prevenzione, lo sviluppo delle capacità coordinative ed il corretto sviluppo della persona. Non è, perciò, concepibile che, nella scuola primaria, questa materia sia svolta da personale non competente e non adeguatamente formato. Quando si parla di salute e benessere fisico, non ci si può affidare a personale non specializzato.

Si tratta di una cosa seria: soprattutto nelle prime fasce d’età, l’educazione motoria svolta in maniera scorretta influisce gravemente sullo sviluppo e sulla salute della persona. Non dimentichiamo che ogni euro speso in prevenzione tramite una corretta educazione motoria consente di risparmiarne oltre quattro di spese sanitarie.

La nostra proposta, che vede un inserimento costante e duraturo nel tempo di un professionista delle scienze motorie, non andrebbe solo a favore della salute dei giovani alunni, ma porterebbe nuovi sbocchi occupazionali per questo tipo di percorso di studi per un totale di circa 18.000 insegnanti di ruolo nella scuola primaria.

Roma e le Olimpiadi: una questione di sostenibilità economica

Volendo, invece, affrontare temi oggetto di recenti dibattiti e, purtroppo, di sterili polemiche e strumentalizzazioni, vorrei chiarire la scelta del sindaco Raggi e del MoVimento 5 Stelle in merito alle Olimpiadi. Occorre una premessa: il M5S non è contrario ai Giochi Olimpici.

Crediamo, anzi, siano una splendida occasione di valorizzazione, festa e incentivo alla pratica sportiva, soprattutto per le discipline meno ricche e pubblicizzate. Esiste, però, un altro tema: la sostenibilità economica. Troppo spesso, in maniera praticamente sistematica negli ultimi decenni, le gare d’appalto per la costruzione di strutture e infrastrutture necessarie allo svolgimento delle Olimpiadi sono state gare a costante rialzo. Questo fa sì che le cifre inizialmente quantificate crescano in maniera esorbitante e incontrollabile, creando una sorta di ricatto sul Paese e sulla città organizzatrice. E Roma, oggi, non può permettersi i Giochi, anche perché gli interventi prioritari non sono le grandi cattedrali nel deserto (dal villaggio olimpico alle strutture mastodontiche), ma i piccoli impianti sportivi naturale sfogo per chi pratica sport.

La lotta contro il doping? Superare il conflitto di interessi