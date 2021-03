Global warming, bivi di scelte

Gli esperimenti

Uno studio pubblicato sulla rivista Climate Dynamics da parte di esperti della McGill University e dell’Alfred-Wegener-Institut di Potsdam in Germania, basandosi sull’analisi delle serie storiche del clima ed elaborando una previsione dell’andamento della temperatura fino al 2100, sostiene vi sia la possibilità concreta di un punto di ritorno per il processo del riscaldamento climatico.

La soglia limite di 1.5 gradi sarà prevedibilmente raggiunta al massimo entro il 2052. Uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Science sancisce inoltre che la velocità con cui aumentano le temperature medie del pianeta supera già di gran lunga la capacità di adattamento permessa dall’evoluzione.

Quest’ultima ricerca si è svolta sui pesci zebra, piccoli pesci d’acqua dolce nativi delle aree tropicali e subtropicali dell’Asia meridionale, scelti per le loro caratteristiche ecologiche. In natura infatti questi abitano in acque poco profonde e poco mosse di ruscelli, laghetti e canali di irrigazione, un habitat piuttosto ristretto che rende loro impossibile sfuggire all’aumento di temperature cercando acque più fresche a maggiori profondità come possono fare altre specie di pesci. Di fronte al riscaldamento globale il pesce zebra può adattarsi o morire. Inducendo in laboratorio un cambiamento della temperatura dell’acqua e osservando il comportamento dei pesci, al termine dell’esperimento i ricercatori hanno calcolato quanto fosse cambiata la capacità di resistere in acque più calde del normale. La prospettiva non è delle migliori: l’adattamento non è riuscito a tenere il passo dell’aumento attuale delle temperature.

Il contesto, l’attualità dei combustibili fossili e della corrente del Golfo

Negli ultimi anni si è parlato dell’impegno dell’Unione europea di ridurre le emissioni di CO 2 almeno del 40%, del 60% e dell’80% rispettivamente entro il 2030, 2040 e 2050. La Germania alla fine del 2018 ha vissuto un momento storico con la chiusura della sua ultima miniera di carbone. In realtà il declino dei combustibili fossili è relativo alla crisi economica: nella Ruhr la chiusura delle miniere si è resa necessaria non tanto per contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dalla Ue, quanto per il fatto che costa meno importare carbone da Colombia, Australia e Sudafrica. La domanda mondiale di carbone non scenderà infatti almeno per i prossimi cinque anni: se confrontiamo i consumi registrati nell’ultimo anno con quelli precedenti, il declino osservato per Usa, Germania, Ucraina, Regno Unito e Colombia viene però compensato da Indonesia, Cina e Russia, Corea del Sud e India.

Recentemente, la corrente del Golfo sta rallentando in modo impressionante: mai così debole da 1000 anni: è il risultato di una ricerca condotta da un team internazionale e interdisciplinare. La corrente del Golfo è un sistema di flussi di acqua che svolge un ruolo chiave nella regolazione del clima in Europa e più in generale nell’emisfero Nord del Pianeta: l’insieme di correnti nell’Oceano Atlantico spostano l’acqua salina calda superficiale verso Nord, mentre l’acqua fredda in profondità si muove dalla parte opposta.

La circolazione contraria delle due correnti è guidata dalla differenza di temperatura e salinità dell’acqua, che ne determinano una diversa densità. È un meccanismo importante per la ridistribuzione del calore e cruciale per il clima del mondo.

Recenti ricerche hanno mostrato come, a partire dalla metà del XX secolo, il flusso di questo insieme di correnti stia rallentando a causa del riscaldamento globale: dagli anni ‘50 in avanti la Corrente del Golfo si è indebolita del 15%. Da una parte, l’aumento della temperatura delle acque e dall’altra lo scioglimento dei ghiacciai artici in Groenlandia vanno a modificare la salinità dell’acqua marina. Bruschi rallentamenti possono innescare eventi climatici estremi in tutto il globo, tra cui un improvviso aumento del livello del mare a livello locale nonché cambiamenti nella posizione delle principali piogge e delle zone climatiche aride.

I flussi delle correnti vengono alterati e rallentati e, secondo gli scienziati potrebbero bloccarsi. Se questo dovesse accadere, gli effetti sul clima potrebbero essere devastanti. Secondo alcune ipotesi portate avanti dagli esperti, l’arresto della corrente farebbe piombare l’emisfero nord della Terra in una sorta di era glaciale con inverni particolarmente rigidi in tutta Europa e negli Stati Uniti. Altri ricercatori sostengono invece che potrebbe avvenire il fenomeno contrario: poiché il sistema di correnti del Golfo contribuisce in modo significativo all’immagazzinamento di grandi quantità di calore da parte dell’Oceano, il suo arresto potrebbe comportare un rapido e devastante aumento delle temperature in tutto il mondo.

Inoltre, il flusso superficiale verso nord porta a una deviazione delle masse d’acqua lontano dalla costa orientale degli Stati Uniti, a causa della rotazione terrestre. Quando la corrente rallenta, questo effetto si indebolisce e un maggiore quantitativo di acqua può accumularsi sulla costa orientale degli Stati Uniti, portando a un aumento del livello del mare. Si parla di un arresto o di variazioni significative nei prossimi 10 o 20 anni, perdendo la capacità di controllare la temperatura globale con conseguenze devastanti sul mutamento del clima.

Il fronte opposto

Nella seconda metà di novembre le agenzie spaziali europee e statunitensi hanno sviluppato una sorveglianza satellitare per misurare l’innalzamento del livello del mare e di monitorare continuamente i cambiamenti climatici: si tratta di entrare in possesso di informazioni cruciali per gestire al meglio i rischi del cambiamento climatico.

La migliore risposta difensiva per contrastare i cambiamenti climatici in atto resta il ripristino delle foreste: uno studio pubblico su Science, coordinato dal Crowther Lab del Politecnico federale di Zurigo, ha persino quantificato quanti alberi in più potrebbero essere piantati sulla Terra, tenendo conto delle aree disponibili.

In occasione della Giornata Nazionale degli alberi, il 21 novembre, Selectra ha studiato i consumi di gas e luce di una famiglia italiana media, considerandone anche il relativo impatto ambientale. Ne è risultato che una famiglia di quattro persone produce circa 3,210 kg di CO2 l’anno: una quantità che richiederebbe di essere compensata con un bosco di 160 alberi.

Legambiente lancia un progetto su scala europea per la riforestazione urbana contro l’inquinamento e il riscaldamento globale, mentre è in procinto di partire anche un altro progetto cofinanziato dall’Unione Europea a cui partecipano quindici organizzazioni di otto diversi paesi europei nell’ambito del Programma Life: il progetto Life Terra ha l’obiettivo di piantare nei prossimi 5 anni fino a 500 milioni di alberi con il coinvolgimento dei cittadini e del mondo della scuola.

A fine dicembre 2020 il buco dell’ozono antartico si è chiuso dopo essere cresciuto rapidamente da metà agosto scorso, raggiungendo il picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati il 20 settembre, diffondendosi su gran parte del continente antartico.

Questo buco è stato provocato da un vortice polare forte, stabile e freddo e da temperature molto fredde nella stratosfera, gli stessi fattori meteorologici che hanno contribuito al buco dell’ozono record nell’Artico del 2020 e si tratta di una situazione in contrasto con il buco dell’ozono antartico insolitamente piccolo e di breve durata che c’è stato nel 2019.

Le ultime due stagioni dimostrano la variabilità del fenomeno di anno in anno e la necessità di un’azione internazionale continua per la gestione delle emissioni di sostanze chimiche responsabili dello stesso.

Il contradditorio, cicli naturali

Eppure, a fronte di questa situazione, c’è l’ipotesi che gli scenari di previsione non siano del tutto affidabili in quanto basati su modelli climatici che non considerano con il giusto peso le variabili naturali: secondo questo punto di vista, le responsabilità attribuite al fattore antropico sarebbero state sovrastimate. Il clima dipende da fattore interni al sistema Terra, come possono essere per esempio i fenomeni vulcanici, e da elementi astronomici. I modelli attuali tengono conto solo dell’irradianza solare, la quale contribuisce invero solo in maniera esigua ai cambiamenti climatica.

Sarebbe d’altro canto da considerare che il Sole, oltre alla luce, emette un forte campo magnetico incidendo sui raggi cosmici. Quest’ultimi hanno ripercussione sulla nuvolosità e sulla quantità di luce che giunge sulla superficie terrestre. In aggiunta, sarebbe necessario modellizzare anche gli effetti lunari: oltre alle maree, esistono cicli di più ampio respiro che influiscono sugli oceani e sul trasferimento di calore dall’equatore ai poli.

Inoltre, sono da discutere le analisi sui dati climatici degli ultimi 1000 anni. Secondo gli studi, il pianeta sarebbe stato caratterizzato da una temperatura costante prima del 1900 e successivamente da un riscaldamento anomalo. Questo però è in contrasto con quanto sostenuto da storici e geologi, secondo i quali i primi secoli del millennio dovevano essere piuttosto caldi, al contrario dei secoli dal 1400 al 1800, ritenuti invece molto freddi.

E’ un dato di fatto che negli ultimi 400.000 anni si siano alternati sul nostro pianeta periodi caldi e periodi freddi, ossia che in generale il clima presenti dei cicli periodici naturali, i quali però i modelli attuali non riescono a spiegare. Per cui è ragionevole supporre che il sistema sia modulate da cicli astronomici. Si potrebbe suggerire che le naturali oscillazioni del clima sarebbero correllati a fenomeni periodici del sistema solare indotti dal movimento dei pianeti.

La maggiore implicazione di questa teoria è la possibilità di fare previsioni sugli andamenti futuri. Secondo i calcoli più recenti l’uomo contribuirebbe secondo questa prospettiva per un massimo del 50% al riscaldamento globale, il resto è responsabilità di fenomeni astronomici. Inoltre, non potendo modellare la componente del clima dovuta a questi ultii non si potrebbe nemmeno quantificare con esattezza la componente antropica.

Ad ogni modo, questo scenario prevede che fino agli anni 2030-2040 si assisterà a una stasi o ad un raffreddamento. Anzi, sebbene le emissioni siano aumentate, la temperatura è rimasta pressoché costante.

I bivi di scelta

Almeno per quanto riguardo il contributo del fattore umano, il dubbio che rimane è se questo tipo di provvedimento produrrà risultati tangibili in grado di invertire il trend globale prima che sia troppo tardi: appare chiaro ormai che la civiltà sta affrontando le gravi conseguenze della scelta di non porre un freno all’eccessivo incremento demografico e all’uso irresponsabile dei combustibili fossili. Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico solo da pochissimi anni, al di là di meritevoli quanto inascoltati lanci ecologici, riesce a far breccia nella coscienza collettiva del pianeta.

Non va sottovalutato l’approccio economista, per porre chiarezza in queste tematiche: la stessa visione globale del problema energetico e delle sue ricadute ambientali è stata possibile grazie al sistema di ripartizione del mercato petrolifero su scala internazionale. Tra il basso costo del petrolio e la manodopera locale sempre disponibile, il petrolio ha consentito di produrre elettricità in ogni parte del pianeta, costringendo però le popolazioni locali e gli ecosistemi ad adattarsi ai bisogni e comportamenti tecnologici propri della cultura occidentale, principale responsabile dell’inquinamento.

Il prezzo artatamente contenuto del petrolio ha reso possibile la stessa cultura della globalizzazione, motore economico alimentato a combustibili fossili.

L’etica dell’ecologia in qualche modo si trova di fronte ad un bivio: di certo cercare una soluzione al riscaldamento globale senza affrontare gli elementi che hanno portato alla sua origine equivale a trattare una malattia per i suoi sintomi e non per le sue cause.

È necessaria una sinergia tra la ricerca scientifica, che può analizzare e proporre delle soluzioni di immediato beneficio a ciò che accade, e la ricerca sociale-economica, perché quello che viviamo oggi è il risultato di cultura che vede il profitto come scopo di un’idea e non come conseguenza onesta della stessa: è la concezione del mondo e del rapporto uomo-mondo ad aver bisogno di un’alternativa.