Oggi mi manca il fisico

Sono profondamente rattristato dal fatto che il nostro amato padre sia morto oggi. Era un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro e eredità vivrà per molti anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza con la sua brillantezza e umorismo hanno ispirato persone in tutto il mondo.

Una volta disse: “Non sarebbe molto un universo se non fosse la casa delle persone che ami.”

Forse l’unico uomo della sua era in grado di lanciare un libro di cosmologia sulla lista dei bestseller, e poi mantenerlo lì per un record di oltre cinque anni, Hawking ha assunto un ruolo quasi mitologico nella mente moderna, un genio imponente la cui abilità mentale contrastava, inevitabilmente, con le sue condizioni fisiche.

Ma lo conoscevo, perché ci invitava a fare, ci rispondeva alle mail, a tutti noi.

Capite? Una mente grande in un corpo troppo piccolo.

Oggi mi manca il fisico, il fascino della sua intelligenza cruda e inconoscibile, e quel pizzico di genio del marketing.

Ora sei radiazione grande Steph.

PS: magari Kip Thorne ti stava pure antipatico, ma lo metto lo stesso 🙂

