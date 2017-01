Quando un’idea diventa realtà

Oggi la “NTT Data Italia” si configura come parte fondamentale del “Global IT Innovator” di matrice est-asiatica, un partner per servizi e soluzioni IT capace di offrire consulenze e meccanismi di intervento ad ampio spettro su scala mondiale, dallo sviluppo di servizi applicativi e di business intelligence alla cyber-security passando attraverso la for- nitura di servizi cloud. Attualmente, l’azienda conta 200 dipendenti con qualifica di ingegnere informatico (praticamente tutti Calabresi). Nel corso del prossimo anno sono previste altre 150 assunzioni per merito.