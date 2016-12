Più attenzione all’etica, meno al risultato. Vincere con il doping? Non vale

Le manifestazioni sportive diventano degli eventi di grande portata quando riescono a rappresentare un’idea di partecipazione più inclusiva possibile rispetto all’attività fisico-motoria svolta (agonistica o meno) e all’esperienza di vivere un luogo, uno spazio, un territorio in maniera diretta. Una competizione tra atleti diventa un evento e può diventare un grande evento, quando viene garantita, in maniera diffusa, la possibilità a chi vi partecipa di diventare protagonista di quell’appuntamento. Vivere, quindi, in maniera personale un’emozione diretta che crea un legame intenso con quell’esperienza e ne caratterizza il ricordo e la narrazione, coinvolgendo altre persone nell’aspettativa di riviverla. È comunque innegabile che, a determinare il successo di una manifestazione sportiva in termini di pubblico e, di seguito, sugli organi di stampa, vi sia anche il valore economico complessivo dell’evento, inteso come proventi diretti e come rilevanza generale dei flussi di persone in una determinata località imputabili all’evento stesso. La determinante turistica rappresenta, infatti, uno degli aspetti che hanno decretato, negli ultimi decenni, la letterale esplosione di offerta di avvenimenti e opportunità di partecipazione su larga scala a manifestazioni sportive.

Le amministrazioni locali stanno puntando in misura sempre maggiore al supporto ed alla co-organizzazione dei grandi eventi per generare, sul proprio territorio, delle opportunità a livello economico-sociale dotate di specifiche ricadute per le imprese e per la visibilità generale in ambito nazionale ed internazionale. Se, quindi, analizziamo il fenomeno dei grandi eventi legati a manifestazioni sportive, possiamo applicare alcuni parametri tipici della valutazione di un mercato dell’offerta di servizi, perché tale è sicuramente la connotazione del fenomeno sotto il profilo economico.

Come evidenziato sopra, poi, gli interessi in gioco sono molteplici, da parte sia delle amministrazioni pubbliche, sia delle attività produttive imprenditoriali. Nella logica dell’analisi di mercato va sicuramente valutata la necessità di pensare ad un’evoluzione del trend in atto relativa all’uso delle manifestazioni sportive come fulcro di grandi eventi di impatto economico e sociale. Uno degli elementi più interessanti nell’ottica di una progressiva definizione di standard di qualità degli eventi stessi è costituito sicuramente dalla qualità della proposta, intesa anche, e soprattutto, come qualità percepita dei servizi offerti ai partecipanti.