“Capisco le ragioni degli scettici, ma in Italia si sono realizzati anche grandi eventi”

Riportare in Italia la più prestigiosa manifestazione al mondo, a cui partecipano atleti provenienti da tutti e cinque i continenti, sarebbe di per sé un grandissimo motivo di orgoglio.

Inoltre, come accaduto anche con i Giochi della XXX Olimpiade, svoltisi a Londra nel 2012, ospitare i Giochi

significherebbe avvicinare moltissime persone al mondo dello sport. Proprio grazie alla spinta impressa dalle Olimpiadi, queste potrebbero decidere di iniziare a praticare un’attività sportiva. Si tratta di un dato di fatto impossibile da trascurare: in Italia esiste una reale necessità di avvicinare quante più persone possibile al mondo dello sport praticato.

Tali valutazioni, poi, non possono prescindere anche dalle concrete possibilità di investimenti di soldi, pubblici e privati, che le Olimpiadi sicuramente porterebbero sul territorio italiano. Si potrebbe mettere a nuovo gli impianti sportivi delle città coinvolte dalla manifestazione sportiva, in modo tale che, una volta finite le Olimpiadi, tali strutture possano essere utilizzate anche dai cittadini.

Per come è stata ad oggi giocata, la partita delle Olimpiadi in Italia prevede che Roma sia la città più indicata ad ospitarle. Oltre ad essere la capitale, e questo non è un dettaglio trascurabile, è una città unica al mondo, idonea ad offrire delle possibilità precluse a qualunque altra città, italiana, europea o mondiale. Per questo motivo, appare inevitabile venga instaurato un dialogo fra le parti in gioco, ovvero fra chi è favorevole e chi, invece, si professa contrario alle Olimpiadi. Sarebbe opportuno che il sindaco di Roma, Virginia Raggi, eletta dai Romani a stragrande maggioranza, si incontrasse con il presidente del CONI, Giovanni Malagò, e con chi rappresenta la candidatura di Roma 2024 per analizzare i pro e i contro di tale evento sportivo. Chiaramente, al termine, la decisione spetta soltanto al sindaco: essendo stata scelta dai cittadini di Roma, li rappresenta in tutto e per tutto.